Na busca pela reeleição, o senador Romário (PL) declara que defende desde o início as bandeiras das "pessoas com deficiência, da educação e do esporte" e que "não pode abandonar". Edilson Rodrigues / Divulgação

Publicado 03/10/2022 10:55

Rio - Algumas personalidades do esporte entraram em disputa no último domingo. No entanto, a batalha não era dentro dos gramados, das quadras ou dos tatames. A competição era pelo voto de cidadãos brasileiros. Alguns tiveram seu objetivo alcançado, mas a grande maioria acabou naufragando e não obtendo a vitória esperada.

Dos nomes ligados ao esporte, o ex-atacante Romário (PL) foi o principal vitorioso. O Baixinho, que se candidatou ao senado pelo Rio de Janeiro, conseguiu se reeleger com 29,19%. Ainda no estado, outros nomes importantes se candidataram. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello (PSB) também conseguiu o seu objetivo e acabou eleito deputado federal, recebendo 72.680 votos. Além dos dois, o ex-nadador Luiz Lima (PL) foi reeleito deputado federal com mais de 69 mil votos.

Já outras figuras importantes não tiveram a mesma sorte. Parceiro de Romário no título da Copa de 1994, Bebeto (PSD) não conseguiu ser eleito. O ex-atacante recebeu cerca de 25 mil votos, número insuficiente para conseguir uma vaga como deputado federal. O mesmo aconteceu com Joel Santana (Pros) que recebeu 2.200 votos. Atual vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz obteve 38.566 votos, mas não conseguiu ser eleito deputado federal.

Outro grande vitorioso foi Maurício Souza (PL). Entusiasta do presidente Jair Bolsonaro, o campeão olímpico recebeu 83 mil votos, sendo eleito deputado federal por Minas Gerais. No mesmo estado, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior (PDT), se elegeu deputado estadual com 60.283 votos.



Atual senadora pelo Distrito Federal, a ex-jogador de vôlei Leila (PDT) não conseguiu se tornar governadora. Ela recebeu apenas 4,81% dos votos válidos (79.597). Ibaneis Rocha, do MDB, foi eleito com 50,30% (823.633). Outra medalhista olímpica, Maurren Maggi (Republicanos) recebeu 3.385 votos para deputada federal, em São Paulo, e não se elegeu. Vanderlei Cordeiro de Lima (Progressistas) tentou o cargo de deputado estadual no Paraná. Mas também não obteve sucesso.

Outros dois grandes ídolos de clubes importantes do Brasil conseguiram seus objetivos. O ex-goleiro Danrlei (PSD), supercampeão com o Grêmio, recebeu 97.824 votos e acabou reeleito pelo Rio Grande do Sul para a Câmara Federal. O mesmo exemplo foi seguido por Bobô, ídolo do Bahia. Ele conquistou 61.422 dos votos e foi reeleito deputado estadual, na Bahia.

Confira abaixo o resultado de outros nomes ligados ao esporte nas eleições:

São Paulo



Deputado Federal



Tandara (vôlei) - 1511/MDB - 7.412 votos, não conseguiu se eleger

Dinei (ex-atacante)- 7051/Avante - 2.532 votos, mas não conseguiu se eleger



Minas Gerais



Governador



Alexandre Kalil (ex-dirigente do Atlético-MG) - 55/PSD - 3.804.021 votos, mas não foi eleito



Deputado federal



Ceará do Cruzeiro (ex-lateral) - 1961/Podemos - 6.566 votos, mas não foi eleito



Deputado estadual



Guilherme - A Fé do Cruzeiro (torcedor famoso) - 51921/Patriotas - 445 votos, mas não conseguiu se eleger

João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) - 45777/PSDB - 39.835 votos, mas não não conseguiu se eleger

Márcia Fu (ex-jogadora de vôlei) - 44430/União Brasil - 2.218 votos, mas não conseguiu se eleger



Rio Grande do Sul



Deputado federal



Douglas Maestro Pifador (ex-meia do Grêmio) - 4410/Brasil - 35.538 votos, mas não foi eleito

Preto (ex-goleiro do Inter) - 1909/Podemos - 2.201 dos votos, mas não foi eleito



Deputado Estadual



Adriano Chuva (ex-atacante) - 55011/PSD - 1.400 votos, mas não conseguiu se eleger

Gaúcho da Geral (torcedor símbolo do Grêmio) - 55555/PSD - eleito com 32.717 dos votos

João Derli (ex-judoca) - 10100/Republicanos - 14.125 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Marcelo Pitol (ex-goleiro) - 44001/União Brasil - 5.343 dos votos, mas não conseguiu se eleger



Paraná



Deputado federal



Gilson Kleina - 1168 (Progressistas) - 840 votos, mas não conseguiu se eleger

Wanderlei Silva - 1188 (Progressistas) - 13.907 dos votos, mas não conseguiu se eleger



Pernambuco



Deputado federal



Edno Melo (ex-presidente do Náutico) - 1011 - Republicanos - 3.877 votos, mas não conseguiu se eleger

Luciano Bivar (ex-presidente do Sport) 4444 - União Brasil - eleito com 74.425 votos



Pará



Deputado federal



Robgol (ex-atacante) - 5599 -PSD - 1.184 votos, mas não conseguiu se eleger