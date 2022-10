Éder Militão marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Getafe - OSCAR DEL POZO CANAS / AFP

Éder Militão marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Getafe OSCAR DEL POZO CANAS / AFP

Publicado 08/10/2022 18:20

O Real Madrid vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Com gol do zagueiro Éder Militão, o time merengue venceu o Getafe por 1 a 0, neste sábado (8), fora de casa, pela 8ª rodada. O atacante Rodrygo também chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 22 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. O atual campeão ainda pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que joga neste domingo (9), contra o Celta, na Catalunha.

O JOGO

O Real Madrid saiu na frente do placar logo aos três minutos, com o zagueiro Éder Militão. Sem Benzema, o time merengue não teve uma boa atuação, mas fez o suficiente para vencer. O Getafe, por sua vez, não produziu para ameaçar a vitória.

O resultado poderia ter sido maior, mas o VAR anulou um pênalti marcado em Vini Jr. no primeiro tempo e um gol de Rodrygo na etapa final. Nos minutos finais, o Getafe ensaiou uma pressão, mas o Real Madrid soube se defender e garantiu os três pontos.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Barcelona, no dia 16, às 11h15, no Santiago Bernabéu. O 'El Clássico' decidirá o líder do Campeonato Espanhol.