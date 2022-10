Paulinho teve pouco tempo em campo, mas fez um gol pelo Bayer Leverkusen - Divulgação/Bayer Leverkusen

Paulinho teve pouco tempo em campo, mas fez um gol pelo Bayer LeverkusenDivulgação/Bayer Leverkusen

Publicado 08/10/2022 16:13

Na estreia do ex-jogador espanhol Xabi Alonso como treinador do Bayer Leverkusen, Paulinho voltou a ganhar uma chance de jogar, mesmo que poucos minutos, e ainda teve tempo de fazer um gol. O atacante ex-Vasco fechou a goleada de 4 a 0 sobre o Schalke 04, pelo Campeonato Alemão.



"Quem é vivo sempre aparece!", escreveu o brasileiro no Twitter.



Quem é vivo sempre aparece! pic.twitter.com/3F8reqI2ek — Paulinho (@PaulinhoPH7) October 8, 2022

Sonho do Vasco, Paulinho quer deixar o Leverkusen devido às poucas oportunidades. Mas com contrato até o meio de 2023, ele tem a chance de ganhar mais minutos com a troca de treinador.

Neste sábado, ele entrou apenas aos 43 minutos do segundo tempo, e mesmo assim conseguiu fazer um gol nos acréscimos. Ele não jogava desde 20 de agosto. Na atual temporada, foi apenas o terceiro jogo dele.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão.