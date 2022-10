Gabi em ação pela seleção brasileira de vôlei - Divulgação/FIVB

Gabi em ação pela seleção brasileira de vôleiDivulgação/FIVB

Publicado 08/10/2022 15:57

O Brasil venceu a Bélgica por 3 sets a 1, neste sábado, em Roterdã, na Holanda, pelo Mundial de vôlei feminino. As parciais foram de 26-28, 25-17, 25-11 e 25-16. As brasileiras, com o resultado, avançaram às quartas de final da competição.

Tainara liderou o Brasil em pontuação com 22 acertos, enquanto do lado belga Herbots teve 20. Gabi, uma das líderes do elenco, foi bem no duelo e também deu 20 pontos ao time comandado por José Roberto Guimarães.

Na soma das duas fases de grupos, a Seleção terminou com 23 pontos, com oito vitórias e uma derrota. As brasileiras perderam para o Japão e venceram República Tcheca, Argentina, Colômbia, China, Itália, Porto Rico, Holanda e Bélgica.

O Brasil aguarda os últimos jogos para saber se enfrentará o Japão para uma revanche decisiva, ou a China nas quartas de final.