Rafaela Silva celebra a vitória que lhe deu a medalha de ouro no Mundial de JudôDivulgação/Time Brasil

Publicado 08/10/2022 13:15

Após longa suspensão por doping, sendo afastada por dois anos, a brasileira Rafaela Silva, ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio. Pelo Campeonato Mundial de judô, neste sábado (8), em Tashkent, no Uzbequistão, ela foi campeã da categoria até 57kg.

Com um wazari a 30 segundos do fim, a brasileira, atleta do Flamengo, venceu a japonesa Haruka Funakubo. Na semifinal, Rafaela havia derrotado a israelense Timma Levy.

Em 2019, Rafaela Silva foi pega no antidoping durante o Campeonato Pan-Americano. No início deste ano, ela voltou aos tatames, se preparou e confirmou o favoritismo na categoria. Veja abaixo o golpe decisivo: