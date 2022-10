Cristiano Ronaldo vive fase conturbada no Manchester United - OLI SCARFF / AFP

Publicado 08/10/2022 12:23

O atacante Cristiano Ronaldo não está satisfeito com Erik ten Hag, técnico do Manchester United. Segundo o jornal inglês "The Times", o atleta acredita que as ideias que deram certo no Ajax não deveriam ser insistidas nos Red Devils, já que o time enfrenta dificuldades para avançar por um bom futebol no início da temporada.

O craque da seleção portuguesa pensa que a forma de jogar do clube inglês sob comando do treinador holandês causou derrotas catastróficas, como contra Brentford (4 a 0) e Manchester City (6 a 3) pela Premier League.

De acordo com a publicação, tal desconforto também se vê nos treinamentos, uma vez que Cristiano Ronaldo já reclamou da qualidade das atividades comandadas pelo técnico holandês. O atacante pensa que o time poderia estar atuando melhor em um outro sistema de jogo.



Na atual temporada, o camisa sete tem sido apenas mais uma opção no banco de reservas. O jogador marcou apenas um gol na Liga Europa e vive um momento ruim na carreira, cogitando deixar os Red Devils no início de 2023, quando abrirá uma nova janela de transferências na Europa.