Bruno Guimarães marcou duas vezes na goleada do Newcastle United sobre o Brentford por 5 a 1 - Divulgação/Newcastle United

Publicado 08/10/2022 14:34

O brasileiro Bruno Guimarães foi o destaque da 10ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado (8). O meia marcou duas vezes e comandou o Newcastle United na goleada sobre o Brentford por 5 a 1, em casa. Foi a segunda vitória consecutiva do time que saltou provisoriamente para o quinto lugar na classificação.

O Newcastle não começou bem a temporada. Após ficar sem vencer em seis partidas, o time conquistou a segunda vitória seguida e, mais uma vez, marcando pelo menos quatro gols (algo que não acontecia desde 2001). Também foi a primeira vez desde 2016 que marcaram cinco gols em um jogo.

City dorme na liderança

Com gol de Haaland, o Manchester City goleou o Southampton por 4 a 0, em casa, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. O norueguês marcou o seu 20º gol na temporada 2022/23. Com a vitória, o City dorme no topo e pressiona o Arsenal para o duelo contra o Liverpool, neste domingo (9), às 12h30, em Londres.

Diego Costa estreia com derrota

Ex-atacante do Atlético-MG, Diego Costa estreou pelo Wolverhampton neste sábado, na derrota por 3 a 0 diante do Chelsea. Ele foi aplaudido pelos torcedores dos Blues, onde teve uma passagem vitoriosa entre 2014 e 2017, mas teve uma atuação apagada.