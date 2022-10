Daniel Alves fará período de treinos no Barcelona até novembro - Reprodução / Instagram de Daniel Alves

Publicado 08/10/2022 17:01

Ainda com o sonho de disputar a Copa do Mundo, Daniel Alves voltou a treinar no Barcelona. Sem ter mais jogos pelo Pumas até o fim do ano, o lateral de 39 anos conseguiu uma permissão do ex-clube e do técnico Xavi para manter a forma até o próximo mês.

"Sempre agradecido a esta casa por me abrir as portas", escreveu o experiente jogador no Instagram.



Como o Pumas foi eliminado do Campeonato Mexicano e não disputará o mata-mata, Daniel Alves viu no Barcelona uma alternativa para tentar manter a condição física, em busca de uma vaga na convocação da Seleção para a Copa do Mundo. Ele treinará até dia 14 de novembro, data da apresentação do grupo brasileiro.



Recentemente, o lateral ainda se envolveu em polêmica com o Pumas, que divulgou que ele havia sofrido grave lesão, mas o próprio Daniel Alves desmentiu a informação. O clube teve que pedir desculpas publicamente.



Nas últimas coletivas, Tite e membros da comissão técnica têm reforçado que entre os pontos que serão levados em consideração para a convocação estão a condição física dos jogadores e o nível de atuações.