LutoReprodução

Publicado 08/10/2022 19:06 | Atualizado 08/10/2022 19:07

Um torcedor de 74 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca durante o primeiro tempo de Bahia 1 x 0 Brusque, na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (8).

O homem identificado como Nilton Correia Ribeiro chegou a ser socorrido e levado para uma das ambulâncias do estádio, porém não resistiu e morreu por volta das 17h.



Nilton era torcedor do Bahia e estava acompanhado do filho e de uma criança não identificada. Depois do ocorrido, a esposa e outros familiares foram até o estádio.