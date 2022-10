Neymar foi criticado pelo ex-jogador holandês Van Basten - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Neymar foi criticado pelo ex-jogador holandês Van BastenPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 09/10/2022 14:49

Neymar parece não ter incomodado apenas os jogadores do Reims, no último sábado (8), pelo Campeonato Francês. O craque brasileiro entrou no segundo tempo, criou as melhores chances do Paris Saint-Germain e irritou os adversários. Porém, pelo visto não foram apenas os jogadores rivais que ficaram irritados com a exibição do camisa 10.

Após a partida, o ex-jogador Marco Van Basten fez duras críticas ao comportamento de Neymar. Durante um programa esportivo, o ídolo holandês comentou sobre a confusão no final do duelo entre Reims e PSG, e afirmou que o craque brasileiro é um "jogador sujo" e que "se faz de vítima".

"Neymar é um verdadeiro chorão. Ele está constantemente provocando. Em um segundo ele comete falta em alguém e no outro ele se faz de vítima novamente. Você não tem permissão para tocá-lo. Eu aplaudiria se alguém finalmente lidasse com ele. É um jogador sujo. Desagradável dentro de campo", disse.

Com o empate sem gols diante do Reims, o PSG chegou aos 26 pontos e segue na liderança do Campeonato Francês. Na próxima rodada, o time parisiense tem clássico contra o Olympique de Marselha, domingo (16), às 15h45, no Parque dos Príncipes. O rival está em terceiro, com 23.