Max Verstappen comemora o bicampeonato de Fórmula 1 com a equipe Red Bull RacingToshifumi KITAMURA / AFP

Publicado 09/10/2022 12:00

O GP do Japão foi confuso até mesmo para Max Verstappen, que não sabia que era o novo bicampeão de Fórmula 1 após vencer em Suzuka. O piloto da Red Bull só descobriu que havia conquistado o título com quatro corridas de antecipação pouco antes de subir ao pódio.



Afinal, a forte chuva adiou em duas horas a largada do GP do Japão, que só teve 28 voltas (o limite máximo do evento é de 3h). Com isso, o holandês não sabia se seriam computados os 25 pontos pela vitória ou se seriam menos devido ao regulamento. Mas, com o número de voltas, já era possível somar os pontos na totalidade. Ainda assim, o que deu o título ao piloto foi a punição de 5 segundos na última volta a Charles Leclerc, da Ferrari, que perdeu o segundo lugar para Sérgio Perez, da Red Bull, e caiu para o terceiro.



"Eu não tinha ideia do que iam decidir com os pontos. O maior objetivo era vencer, mas assim que cruzei a linha de chegada, fiquei tipo 'está bem, foi uma corrida incrível, mas sem título ainda'. Concedi entrevista e, de repente, meus mecânicos começaram a comemorar. Notei que Checo (Sergio Pérez) era segundo, ao invés de Charles. Ainda assim, não sabia se valeram os pontos na íntegra, ou metade, ou 75%. Tanto faz. Celebramos, e me falaram que ainda faltava um ponto. Foi estranho. No fim das contas tínhamos pontos suficientes, então fomos campeões de novo", contou de maneira descontraída.



Com os resultados, Verstappen chegou a 113 pontos de distância para Leclerc, com apenas 112 em disputa nas próximas quatro corridas.

Confira o resultado do GP do Japão:





1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 3h01min44s004, 28 voltas



2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 27s066



3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 31s763



4º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 39,685



5º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), 40s326



6º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), 46s358



7º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), 46s369



8º - George Rusell (GBR/Mercedes), 47s661



9º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), 1min10s143



10º - Lando Norris (GBR/McLaren), 1min10s782



11º - Daniel Ricciardo (AUS/Mclaren), 1min12s877



12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s904



13º - Yuki Tsunoda (JAP/Alphatauri), 1min15s599



14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min26s016



15º - Valtteri Bottas ((FIN/Alfa Romeo), 1min26s496



16º - Zhou Guanyu (CHN)/Alfa Romeo), 1min27s043



17º - Pierre Gasly (FRA/Alphatauri), 1min28s091



18º - Mick Schumacher (ALE/Haas), 1min32s523



Não completaram a prova: Carlos Sainz (ESP/Ferrari) e Alexander Albon (TAI/Williams).M