Projeto de novo estádio do Everton, que site pornô quer dar o nome, está previsto para ser entregue entre 2024 e 2025 - Divulgação/Everton

Projeto de novo estádio do Everton, que site pornô quer dar o nome, está previsto para ser entregue entre 2024 e 2025Divulgação/Everton

Publicado 09/10/2022 10:37

Com as obras de construção de um novo estádio, o Everton recebeu uma proposta inusitada. O site pornô Stripchat ofereceu 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,2 bilhão) para dar o nome à nova arena do clube inglês.

Conhecida como Naming Rights, a propriedade de marketing é muito lucrativa para grandes clubes que cedem a empresas o nome de seus estádios por valores milionários. No caso, o site pornô, fundado em 2016, gostaria de pagar ao Everton para que a arena se chame "Stripchat Sustainability Stadium" (Estádio da Sustentabilidade do Stripchat).



A oferta é para um contrato de 10 anos com o estádio, que terá capacidade de 52.888 e custará em torno de R$ 3,3 bilhões. Entretanto, de acordo com a imprensa inglesa, os dirigentes do Everton não estão dispostos a aceitar a proposta.