Rayssa Leal venceu a etapa de Las Vegas e conquistou a terceira vitória seguida na temporada - Divulgação/SLS

Rayssa Leal venceu a etapa de Las Vegas e conquistou a terceira vitória seguida na temporadaDivulgação/SLS

Publicado 08/10/2022 19:25 | Atualizado 08/10/2022 19:26

Rayssa Leal precisará encontrar um espaço na estante para colocar mais um troféu. A "fadinha" conquistou a etapa de Las Vegas do Street League Skateboarding (SLS), neste sábado (8), com facilidade. Foi a terceira vitória consecutiva da brasileira, que também venceu as provas de Seattle e Jacksonville.

Rayssa terminou a etapa de Las Vegas com 20,1 pontos e superou a australiana Chloe Covell (18,8), a americana Poe Pinson (17,5) e a brasileira Pâmela Rosa (17,5). Principais rivais da "fadinha" desde Tóquio, as japonesas Nishiya, Oda e Nakayama ficaram de fora da final da prova.

"Estou muito emocionada, três seguidas. A gente treina muito para isso. Quero agradecer todo mundo. Pai, muita saudade. Daqui a pouco, vamos estar juntos no Rio. Espero vocês lá", disse Rayssa.

Com a vitória, Rayssa chegou aos 300 pontos e lidera o ranking geral com folga. Pâmela Rosa aparece em segundo, com 260. As japonesas Nishiya e Oda, com 241 e 237, respectivamente, aparecem em seguida. Ambas estão garantidas na final do Super Crown, que será realizado no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de novembro.