Ex-jogador Casillas é ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola - Reprodução/ TNT Sports

Ex-jogador Casillas é ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola Reprodução/ TNT Sports

Publicado 09/10/2022 12:26

O ex-goleiro Iker Casillas movimentou as redes sociais neste domingo ao postar no Twitter uma mensagem em que se assumia gay. Ele apagou logo depois e ainda afirmou que a conta havia sido hackeada. Entretanto, o jornal 'As' pulicou que o texto seria uma forma de ironizar a imprensa espanhola por publicar fake news sobre o ex-jogador.



A notícia do jornal ganhou força com um dos comentários à postagem feito por um ex-companheiro da seleção espanhola. Assim que Casillas postou "Espero que me respeitem: Sou gay", o também ex-jogador Carlos Puyol escreveu em tom de brincadeira:



"É o momento de contar a nossa história, Iker".



Postagem polêmica de Casillas teve resposta de Puyol Reprodução de internet

A postura dos campeões mundiais de 2010 gerou incômodo em muitas pessoas, que criticaram nas redes sociais por eles terem brincado com o homossexualismo.



Um tempo depois, Casillas pediu desculpas à comunidade LGBTQIA+.



"Conta hackeada. Por sorte, tudo em ordem. Desculpas a todos os meus seguidos e, claro, mais desculpas à comunidade LGBT", escreveu.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022