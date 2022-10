Andreas Pereira em ação pelo Fulham - Justin Tallis/AFP

Andreas Pereira em ação pelo FulhamJustin Tallis/AFP

Publicado 09/10/2022 16:49

O meia Andreas Pereira, do Fulham, foi criticado por Michael Owen após ter cometido o pênalti que deu início a reação do West Ham, neste domingo, vencida pelos Hammers pro 3 a 1. Participando da "Premier League Productions", o ex-jogador não perdoou a falta após o atleta ter sido advertido verbalmente pelo árbitro.

"A falta não é a pior que eu já vi. Mas quando você olha para a sequência... O árbitro o avisa. Deve ser um dos atos mais estúpidos em um campo de futebol ou um dos mais que eu já vi. Ele está basicamente dizendo ao mundo inteiro: 'Apenas observe o que estou prestes a fazer. Então vai e faz. Insanidade absoluta o que ele faz", disse.

O início de partida foi perfeito para Andreas, que, com belo chute com a perna esquerda, abriu o placar para o Fulham. No entanto, o atleta cometeu uma penalidade em cobrança de escanteio, e Bowen converteu a cobrança para empatar o confronto. Scamacca e Michail Antonio deram a vitória ao West Ham.

O número de faltas cometidas por Andreas supera o de todos os outros atletas do Fulham. O meia ex-Flamengo tem 11 na Premier League, segundo levantamento feito site 'Footstats'.