Gabriel Martinelli marcou na vitória do Arsenal sobre o Liverpool Ian Kington / IKIMAGES / AFP

Publicado 09/10/2022 17:09

Os brasileiros foram os destaques do duelo entre Arsenal e Liverpool, neste domingo (9), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O time londrino venceu por 3 a 2, com um gol de Gabriel Martinelli. Já Roberto Firmino chegou a empatar a partida, mas não evitou a derrota de sua equipe.

Artilheiro do Arsenal na temporada, Gabriel Jesus passou em branco e chegou a ser nocauteado após levar uma cotovelada do adversário. Mesmo assim, foi decisivo na construção das jogadas e sofreu o pênalti que garantiu a vitória do time de Londres (convertido por Saka).

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 24 pontos e recuperou a liderança do Campeonato Inglês. Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Leeds, domingo (16), às 10h, fora de casa. Já o Liverpool caiu pra 10º, com 10, e encara o Manchester City, no mesmo dia, às 12h30, em casa.