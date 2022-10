Antony e Cristiano Ronaldo decidiram na vitória do Manchester United sobre o Everton, pela 10ª rodada da Premier League - Oli Scarff/AFP

Antony e Cristiano Ronaldo decidiram na vitória do Manchester United sobre o Everton, pela 10ª rodada da Premier LeagueOli Scarff/AFP

Publicado 09/10/2022 17:35

O Manchester United venceu o Everton pelo placar de 2 a 1, de virada, em duelo válido pela 10ª rodada da Premier League. Os gols dos Red Devis foram marcados por Antony e Cristiano Ronaldo, que alcançou a marca de 700 tentos anotados por clubes em sua carreira.

O Everton abriu o placar logo cedo, aos cinco minutos de partida. Iwobi aproveitou a falha do volante Casimiro, grande reforço do United na temporada, e bateu com categoria de fora da área. Poucos minutos depois, Antony saiu sozinho com o goleiro e tocou na saída para empatar o duelo.

Saindo do banco de reservas, como não conta com tanto prestígio por parte do técnico Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo recebeu belo passe de Casimiro e finalizou forte para, ainda no primeiro tempo, das números finais ao placar.



Com o resultado, o Manchester United, que vive temporada complicada, chegou aos 15 pontos na Premier League e ocupa a 5ª colocação, brigando por vaga na Liga dos Campeõs.