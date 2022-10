Everton Cebolinha, do Flamengo, foi um dos quatro expulsos no Fla-Flu, por confusão com Caio Paulista, do Fluminense - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Cebolinha, do Flamengo, foi um dos quatro expulsos no Fla-Flu, por confusão com Caio Paulista, do FluminenseMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/10/2022 17:47

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) realizou, na tarde desta segunda-feira, o julgamento dos jogadores que foram expulsos no clássico entre Flamengo e Fluminense, no dia 18 de setembro, pelo Brasileirão. Quem recebeu a maior punição foi o zagueiro Manoel, que pegou um gancho de dois jogos pela maioria dos votos.

Como já cumpriu suspensão automática na partida seguinte ao clássico, Manoel precisará ficar fora de apenas mais um jogo. Com isso, ele não tem condições de atuar contra o Avaí, no próximo domingo, na ressacada. O Fluminense irá recorrer da decisão.

Everton Cebolinha e Caio Paulista, que se desentenderam no fim da partida e levaram o vermelho, foram punidos com apenas um jogo, que já foi cumprido. Já Marinho, que sofreu a falta que desencadeou a confusão no fim do jogo, e David Braz, que foi expulso do banco ainda no início da partida por reclamação, foram absolvidos.

David Braz havia sido denunciado com base no artigo 258 do CBJD, por reclamação desrespeitosa. Os outros jogadores foram todos enquadrados por ato desleal ou hostil previsto no artigo 250.