Tottenham Hotspur Stadium é o segundo maior estádio da InglaterraAFP

Publicado 10/10/2022 20:05

Um dos principais clubes da Inglaterra está próximo de fechar um grande patrocínio como uma das maiores marcas do mundo. De acordo com o "The Athletic", o Tottenham está com conversas avançadas com o Google sobre o patrocínio de naming rights do estádio londrino.

A publicação do site inglês afirma que Daniel Levy, proprietário do Tottenham, manifestou interesse em negociar com a gigante tecnológica pelo 'preço certo'. Este preço certo seria avaliado em 500 milhões de libras esterlinas, valor que na cotação atual gira em torno de 2,8 bilhões de reais.

A medida parte do Google como decisão de atrelar a sua marca aos esportes de alta exposição. Recentemente, a empresa fechou parceria com a McLaren, equipe da Fòrmula 1, para estampar sua marca.

Um dos grandes investimentos da história do futebol inglês, o Tottenham Hotspur Stadium custou cerca de 1 bilhão aos cofres do clube para sua construção, que surgiu três anos após a decisão de demolir o White Hart Lane. Rapidamente, a arena se tornou referência, segundo a segunda maior do Reino Unido, recebendo diversos shows e outros eventos esportivos, como a NFL.