Cássio será titular na final da Copa do Brasil contra o Flamengo - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/10/2022 17:48

Um dos grandes temores do Corinthians para a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, está resolvido. O goleiro Cássio, que estava se recuperando de uma lesão no pé, foi liberado pelo departamento médico e está disponível para a primeira partida da finalíssima, nesta quarta-feira (12). A informação é do "UOL".



Segundo o jornalista Bruno Andrade, Cássio, que foi poupado da partida contra o Athletico no último sábado (8), já treina normalmente desde o fim de semana e recebeu a liberação do departamento médico do clube paulista para atuar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O problema de Cássio seria um trauma no pé direito, sem grandes consequências.

A expectativa é que, sim, Cássio seja o titular do gol corintiano para a final contra o Flamengo. Durante a coletiva de imprensa após a partida contra o Athletico, no sábado, o treinador Vitor Pereira afirmou que estava contando com o arqueiro titular e ídolo da torcida para a partida.



Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou que os ingressos para o primeiro jogo da final, realizado na Neo Química Arena, foram esgotados pelas duas torcidas. O segundo jogo será realizado na próxima semana, na quarta-feira (19), no Maracanã.