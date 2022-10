Valdívia teve seu contrato rescindido pelo Cuiabá - AssCom Cuiabá

Publicado 10/10/2022 21:13

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá já começou a limpa em seu elenco para a próxima temporada. Depois de rescindir com o atacante André, o clube anunciou na tarde desta segunda-feira (10) a antecipação do fim do vínculo com o meia Valdívia, ex-Vasco e Inter.

Valdívia tinha vínculo contratual até o fim do Campeonato Brasileiro, mas por decisão da diretoria, o término foi antecipado. O meia chegou no início de 2022 com contrato até o fim do estadual, e após boas atuações, renovou até o fim do ano.

Aos 28 anos, o meia usou suas redes sociais para se despedir dos torcedores do Cuiabá, agradecendo ao clube.

"Obrigado Cuiabá pela oportunidade de jogar no estado do MT. Agradeço a todos os torcedores do Cuiabá e de Mato Grosso. Encerro aqui minha caminhada!", afirmou.

Além da saída de Valdivia e André, o Cuiabá também oficializou, horas depois, o fim do vínculo de empréstimo com o atacante Alesson, que pertence ao Vila Nova-GO. O contrato era válido até o fim do ano e tinha opção de compra.