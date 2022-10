Abel Ferreira é técnico do Palmeiras - FOTO: CESAR GRECO

Abel Ferreira é técnico do PalmeirasFOTO: CESAR GRECO

Publicado 10/10/2022 22:07

O técnico Abel Ferreira se pronunciou pela primeira vez após ter ofendido o jornalista Guilherme Gonçalves, da Rádio Litoral News. Durante a entrevista coletiva desta segunda-feira, após o empate do Palmeiras com o Atlético-GO em 1 a 1, o treinador se retratou e destacou que tudo já foi resolvido e esclarecido entre os dois.

"Queria começar esta conferência falando do assunto Guilherme. Confirmo tudo o que ele disse, ele fez questão de falar publicamente e confirmo tudo que ele disse. Falei com ele, pedi desculpa e ficou resolvido e esclarecido entre nós. Queria que isso ficasse resolvido e esclarecido aqui", disse Abel.

RELEMBRE O CASO

Abel Ferreira foi elogiado pelo repórter durante a coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 3 a 1, no dia 3 de outubro. Entretanto, o treinador não entendeu bem a pergunta de Guilherme Gonçalves, e, visivelmente irritado, respondeu o jornalista de forma grosseira. A declaração repercutiu rapidamente na internet.

"Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, façam o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer", disse o português, na ocasião.

Logo no dia seguinte, Abel Ferreira se desculpou com Guilherme. O treinador entrou em contato com o jornalista, pediu desculpas e afirmou que iria se retratar já na próxima entrevista coletiva, o que aconteceu.

"Amigos, Abel Ferreira me ligou e pediu desculpas. Reconheceu que eu não era o jornalista do jogo (contra o) Fluminense e disse que irá se retratar na próxima coletiva", disse o jornalista.

Vale lembrar que Abel tomou o terceiro cartão amarelo durante aquela partida contra o Botafogo. Portanto, como teve que cumprir suspensão automática na rodada seguinte, só falou nesta noite.