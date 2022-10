Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/10/2022 09:30

Rio - Recentemente Neymar afirmou que a Copa do Mundo de 2022 poderá ser sua última. Apesar da declaração do camisa 10, o treinador da seleção brasileira, Tite, discordou da opinião do jogador e afirmou que o craque vai estar no Mundial de 2026.

"Não é a última Copa do Mundo do Neymar. Eu te afirmo. Respeito muito a manifestação dele, mas não é. Ele vai ter, no mínimo, mais uma Copa, talvez até duas, pelas características dele, pelo físico. Eu garanto uma", afirmou em participação no programa "Arena SBT".

O comandante também foi questionado se a seleção brasileira depende muito do jogador do PSG. Tite afirmou que Neymar é um dos melhores, assim como outros atletas que fazem parte do elenco.

"A seleção é Neymardependente, mas é Thiagodependente, Casemiro, Vini Jr. É dependente dos grandes atletas. Nessa mistura de jovens com experientes, ela chega no melhor momento do ciclo para a Copa”, completou.