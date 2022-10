Mbappé estaria insatisfeito no PSG - AFP

Publicado 11/10/2022 11:54 | Atualizado 11/10/2022 12:26

O atacante Mbappé estaria se sentindo traído pelos dirigentes do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal espanhol "Marca", além de fontes da rádio francesa "RMC", várias promessas feitas ao jogador não teriam sido cumpridas. Ele também estaria insatisfeito com o posicionamento dentro de campo, determinado pelo técnico Galtier. Com isso, o francês teria o desejo de deixar o clube antes mesmo do fim de seu contrato.

Apesar de ter vínculo até 2025 com o PSG, Mbappé estaria estudando sair do clube já em janeiro do ano que vem. No entanto, o destino não deverá ser o Real Madrid, já que a relação entre o presidente merengue, Florentino Pérez, com o CEO do time francês, Nasser Al-Khelaifi, não existe mais. Isso muito por conta de todo o problema da renovação do jogador em maio.

Por isso, a opção mais viável seria o Liverpool. O francês seria uma boa opção para o treinador do clube inglês, Jürgen Klopp, uma vez que ele nunca escondeu o sonho de contratar o campeão do mundo com a França em 2018.