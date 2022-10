Erling Haaland - AFP

Publicado 11/10/2022 12:25

Haaland chegou nesta temporada no Manchester City, mas a imprensa internacional já repercute uma possível saída do jogador antes do fim do vínculo assinado entre as partes. De acordo com o jornal ‘The Athletic’, o contrato do atacante tem uma cláusula de rescisão avaliada em 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

A cláusula de rescisão só pode ser ativada ao fim da temporada 2023/2024 e só serve para clubes de fora da Inglaterra. A imprensa internacional, inclusive, já coloca o atacante nos planos do Real Madrid para 2024.

Ainda segundo o jornal, o valor para a rescisão contratual vai diminuindo ao fim de cada temporada. Haaland assinou com os Citizens nesta temporada um contrato válido até 2027.

Haaland vem se destacando e já é o protagonista do Manchester City na temporada. O norueguês soma incríveis 20 gols em 13 jogos com a camisa da equipe inglesa.