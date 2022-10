Brasil venceu mais uma no Mundial de vôlei feminino - Divulgação/FIVB

Publicado 11/10/2022 17:48

Num dos melhores jogos deste Mundial de Vôlei, a seleção brasileira feminina buscou uma suada virada para desbancar o Japão, sua algoz na primeira fase, e avançar à semifinal, em Apeldoorn, na Holanda. O time nacional perdia por 2 sets a 0 antes de impor uma reviravolta incrível no placar, por 3 a 2, com parciais de 18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13.

O time comandado por José Roberto Guimarães abusou dos erros nas duas primeiras parciais e parecia presa fácil para as japonesas, responsáveis pela única derrota do Brasil na competição até agora. O Japão fazia partida impecável até o início da reação brasileira no terceiro set.



Uma das líderes da seleção foi, mais uma vez, Gabi, autora de 25 pontos. Carol Gattaz, decisiva nas últimas duas parciais da partida, anotou 13, enquanto Carol e Rosamaria contribuíram com 13 cada. Pelo time japonês, o destaque individual foi Hayashi Kotona, responsável por 21 pontos.



Na semifinal, o Brasil vai rever a Itália, melhor equipe da fase anterior e uma das favoritas ao título. Apesar do bom momento do rival europeu, a seleção brasileira levou a melhor no confronto direto por 3 a 2, na segunda fase. O novo duelo entre os dois times está marcado para quinta-feira, novamente na cidade holandesa de Apeldoorn.



Sem surpresas, Zé Roberto mandou à quadra a seleção escalada com Macris, Tainara, Carol, Gattaz, Pri Daroit e Gabi, além da líbero Natinha. O maior diferencial era Carol, que não enfrentara o Japão no confronto anterior, ainda válido pela primeira fase. Na ocasião, ela fora poupada por conta de problemas físicos.



Apesar do embalo, após boas performances na segunda fase, a seleção começou irregular, com seguidos erros. Preocupado, o treinador mandou Rosamaria para a quadra, mas as oscilações permaneceram. As japonesas abriram 10/5, o Brasil reduziu a desvantagem, mas voltava a perder terreno por conta de falhas pontuais.



O Japão anotou 16/14 antes de se impor novamente com um contundente 21/16 no marcador. Mais sólido, o time asiático fechou o primeiro set. A segunda parcial seguiu roteiro semelhante, com o time japonês liderando o placar praticamente do início ao fim. O Brasil lutava, mas não conseguia equilibrar o duelo. As japonesas, quase impecáveis ao longo do segundo set, fecharam mais uma parcial, abrindo 2 sets a 0 no confronto.



Sob forte pressão, o Brasil esboçou reação no início do terceiro set. Começou na frente e fez 8/5. Ao mesmo tempo em que elevava seu nível, a seleção viu a equipe japonesa cometer erros, algo raro até então na partida. Ganhando confiança, o time nacional fechou o set e diminuiu a desvantagem no placar do jogo.



A quarta parcial foi mais equilibrada. O Japão, em busca da reação, iniciou na frente, mas sem conseguir deslanchar no placar. O confronto se tornou ponto a ponto até a seleção confirmar seu terceiro set point, empatar a partida e forçar a disputa do tie-break.



No momento mais decisivo do jogo, o Brasil elevou ainda mais o nível e passou a acertar em todos os fundamentos. Carol Gattaz e Gabi cresceram em quadra e conduziram a equipe nacional num confronto parelho até 10/10, quando as brasileiras abriram 12/10 e encaminharam o suado triunfo.