Harry Kane será o capitão da Inglaterra na Copa do MundoAFP

Publicado 11/10/2022 16:28 | Atualizado 11/10/2022 16:29

Apesar da possibilidade de punição à seleção da Inglaterra, o atacante Harry Kane utilizará as cores do arco-íris na faixa de capitão durante a Copa do Mundo do Catar. A Federação inglesa apoia a iniciativa em apoio à luta contra a homofobia e o preconceito, e está disposta a pagar possíveis multas ou até sanções da Fifa. A informação é do canal de TV Sky Sports.

Kane já utiliza a braçadeira com as cores do arco-íris nos jogos organizados pela Uefa, pela iniciativa "OneLove". Entretanto, há uma proibição de manifestações e protestos na Copa do Mundo. Ainda mais no Catar, que desrespeita os direitos humanos e é intolerante ao público LGBTQIA+.



A Uefa também pediu autorização à Fifa para que as seleções europeias possam utilizar uma braçadeira com as cores da Ucrânia, que sofre com a invasão da Rússia desde fevereiro. A entidade máxima do futebol ainda não respondeu ao pedido.

A Copa do Mundo no Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.