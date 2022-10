Mbappé tem início de temporada conturbado pelo PSG - AFP

Publicado 11/10/2022 15:52

Mbappé não pediu para deixar o PSG. É o que garantiu o Conselheiro de Futebol do clube, Luís Campos. Nesta terça-feira, o dirigente concedeu entrevista ao "Canal+" e negou a informação que foi noticiada pela imprensa europeia mais cedo.

“Mbappé nunca me falou nada sobre isso (sair do clube). Eu nego essa informação. Mbappé nunca disse a mim ou a Nasser Al Khelaifi que quer deixar o Paris Saint-Germain em janeiro”, disse Luís Campos.

Além disso, o jornal "Le Parisien" havia noticiado que o próprio Luís Campos abandonaria o PSG. O dirigente, por sua vez, também negou essa informação, garantiu que está feliz no Paris Saint-Germain e lembrou que tem contrato com o clube pelos próximos três anos.

“Não é verdade que vou sair de Paris. Estou muito feliz por estar aqui, tenho contrato pelos próximos três anos. Minha missão é trazer troféus importantes aqui no PSG”, destacou.

ENTENDA O CASO

Mais cedo foi noticiado que Mbappé estaria se sentindo traído pelos dirigentes do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal espanhol "Marca", além de fontes da rádio francesa "RMC", várias promessas feitas ao jogador não teriam sido cumpridas.

Ele também estaria insatisfeito com o posicionamento dentro de campo, determinado pelo técnico Galtier. Com isso, o francês supostamente teria o desejo de deixar o clube antes mesmo do fim de seu contrato.