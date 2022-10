Angélica Sulla - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 14:21

Rio - A modelo Angélica Sulla, de 28 anos, se tornou mais uma beldade a fazer uma conta no site OnlyFans, de conteúdo adulto. A decisão foi tomada por ela, após uma festinha com jogadores do futebol no fim do ano passado.



"Já tinha pensado em abrir meu perfil no OnlyFans, mas faltava um empurrão. Foi quando participei de uma festa com jogadores no fim do ano passado e eles pediram. Fiquei mais animada. Nunca posei nua para nenhuma revista e depois que entrei no concurso senti uma pressão maior dos meus fãs para fazer um ensaio peladinha. Chegou a hora", contou em entrevista à revista "Quem".

Angélica, que teve um relacionamento com um ex-jogador de Corinthians e São Paulo, revelou que já faturou cerca de R$ 60 mil com seus nudes e vídeos sensuais lançados no OnlyFans. Inclusive jogadores de futebol fazem parte.

"Os jogadores são generosos nas gorjetas. E eu gosto dessa interação com eles, porque acabo atendendo alguns pedidos, fazendo vídeos de fetiches e me realizando também", explica.