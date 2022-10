Zico avançou em projeto no Japão - Renan Fujioka e Alex Brito

Publicado 11/10/2022 13:28

Rio - A semana iniciou com um marco histórico envolvendo Brasil, Japão e um grande nome do futebol dos dois países. A primeira unidade da Escola de Futebol Zico 10 foi inaugurada na Terra do Sol Nascente com presença do Galinho. Imizu, cidade localizada na província de Toyama, teve o privilégio de receber o Zico e sua equipe para a aula inaugural com as crianças e presença de pais, familiares e diversas autoridades locais.

No Brasil, o Presidente das Escolas Zico 10, Thiago Coimbra, filho do Zico, acompanhou de maneira remota a cerimônia, que é a realização de um antigo sonho, tanto para eles quanto para os gestores japoneses.

"Com certeza é a realização de um sonho. Poder iniciar uma unidade da Zico 10 no Japão, onde meu pai construiu uma história tão linda e importante, permanecendo até hoje, é maravilhoso. Já começamos grandes, com mais de 100 crianças treinando e esperamos crescer ainda mais no Japão.", destacou Thiago Coimbra.

A aula inicial da Escola Zico 10 Toyama aconteceu com um total de 128 crianças japonesas, brasileiras, paquistanesas e russas, que se inscreveram para estar ao lado do Galinho. Na cerimônia, após a execução dos hinos nacionais de Japão e Brasil, discursaram o prefeito da cidade de Imizu, Sr. Motoshi, assim como Lucilene Yukawa presidente da Yukawa Jinzai Service K.K. e o Zico.

A sede das Escolas Zico 10 fica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, capitaneando um trabalho de formação de novos atletas e cidadãos, seguindo a metodologia desenvolvida pelo próprio Zico, além de estar espalhada por estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, além de Atlanta, na Georgia/EUA.