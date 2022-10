Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 11/10/2022 15:14 | Atualizado 11/10/2022 15:15

Rio - Vinicius Junior foi um dos grandes destaques da última temporada do Real Madrid. Com 22 gols e 16 assistências, ele foi premiado com o gol do título da Liga dos Campeões. Apesar disso, o jovem, de 22 anos, quer mais. Para estar mais perto do topo, o brasileiro sabe que precisa balançar mais as redes.



"Para o nível do futebol hoje, preciso fazer mais. Basta olhar para o Karim [Benzema] e o Mbappé, que fizeram mais de 40 gols na temporada passada. Para estar nessa prateleira, tem que participar muito do jogo, seja com gol, seja com assistência", afirmou em entrevista ao GQ Esporte Clube.

Com apenas 22 anos, Vinicius Junior já defendeu o Flamengo, é uma das estrelas do Real Madrid e está bem perto de disputar sua primeira Copa do Mundo. O atacante afirmou que a pressão não é um problema.

"A pressão é boa porque te ajuda a estar ligado, concentrado, sobretudo atuando em nível tão alto como na Europa. E tem uma coisa: se existe pressão, é sinal de que você pode entregar mais", disse.

GQ Esporte Clube

"Para o nível do futebol hoje, preciso fazer mais. Basta olhar para o Karim [Benzema] e o Mbappé, que fizeram mais de 40 gols na temporada passada. Para estar nessa prateleira, tem que participar muito do jogo, seja com gol, seja com assistência",

"A pressão é boa porque te ajuda a estar ligado, concentrado, sobretudo atuando em nível tão alto como na Europa. E tem uma coisa: se existe pressão, é sinal de que você pode entregar mais"