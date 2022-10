Emerson Sheik - Reprodução/SBT

Publicado 11/10/2022 15:35 | Atualizado 11/10/2022 15:37

O ex-jogador Emerson Sheik brincou com o seu antigo caso de adulteração de idade, conhecido no mundo do futebol como "gato", durante o Arena SBT. A situação ocorreu quando Cicinho contou que a esposa dele havia sido registrada em uma data diferente na certidão de nascimento.



Durante o programa, realizado na noite desta segunda-feira, Cicinho contou que esqueceu a data de aniversário da sua esposa no primeiro ano de casamento.



Entretanto, a data de registro é diferente da data oficial de nascimento. Sheik, que possui caso histórico de adulteração, brincou:



"Eu sei bem o que é isso (risos)."



Os participantes do programa começaram a rir com a afirmação e Benja perguntou a diferença da idade do Sheik para o Márcio, seu nome de batismo.