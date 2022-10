Ronaldo Fenômeno torce por Benzema na premiação da Bola de Ouro - Reprodução

Ronaldo Fenômeno torce por Benzema na premiação da Bola de OuroReprodução

Publicado 11/10/2022 15:59

Ronaldo Fenômeno apostou sua ficha no possível vencedor da Bola de Ouro, premiação da revista "France Football", que será no dia 17 de outubro. Para o ex-jogador, Karim Benzema, do Real Madrid, deverá conquistar o prêmio de melhor do mundo.

"Acredito que o Benzema leva o prêmio neste ano. Para mim, esse ano é dele, tanto como melhor jogador da Europa, quanto para melhor do mundo. Benzema merece a Bola de Ouro. Já digo isso há anos e já fui criticado por isso, mas ele merece, é um grande atacante", disse o Fenômeno, em entrevista à "Betfair".

Na temporada de 2021/2022 pelo Real Madrid, Benzema somou 44 gols e 15 assistências em 46 jogos. Além disso, o atacante foi protagonista da equipe merengue nas conquistas dos títulos da Liga dos Campeões e da La Liga.

Já Ronaldo Fenômeno, além de ser pentacampeão mundial com a seleção brasileira, já levou o prêmio de melhor do mundo três vezes, em 1996, 1997 e 2022.