Neto apresentou "Os Donos da Bola" com a camisa do CorinthiansFoto: Reprodução/Band

Publicado 12/10/2022 15:46

Neto apresentou o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira vestindo a camisa do Corinthians. O ex-jogador estava empolgado com a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, que acontece às 21h45, e comparou a grandeza dos dois clubes.

"O clube do Corinthians é muito maior que o Flamengo, disparadamente, não tem nem comparação", disparou o ídolo da Fiel.



O apresentador chegou a admitir que o Flamengo é favorito, por ter uma equipe melhor individualmente, mas está confiante no título corintiano. No início do programa, ele também mandou um recado aos jogadores do rubro-negro carioca.



"De Arrascaeta, Gabigol, Pedro, vocês estão achando que vão jogar com quem? Achando que vão ganhar o jogo? Tá achando mesmo, Rodinei? Tá achando mesmo, David Luiz? Aqui é Corinthians, p****", falou.

O jogo desta quarta-feira entre Flamengo e Corinthians é o primeiro da decisão da Copa do Brasil e acontece na Arena Corinthians. No dia 19 de outubro, as equipes jogam a volta no Maracanã.