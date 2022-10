Elenco do Flamengo desembarcou em São Paulo na terça-feira (11) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/10/2022 11:06

Na madrugada desta quarta-feira, torcedores do Corinthians fizeram um foguetório em frente ao hotel que o Flamengo está hospedado, em Guarulhos. Segundo informações do portal "GE", a ação dos alvinegros teve início às 3h e durou cinco minutos. As duas equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h45, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela partida de ida da final da Copa do Brasil.

Não é a primeira vez que os torcedores do Corinthians faz um foguetório para atrapalhar o sono do elenco do Flamengo. No confronto de ida pelas quartas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro levou a melhor por 2 a 0, a ação também foi registrada.

Flamengo e Corinthians são tricampeões da Copa do Brasil e estão indo em busca do tetra. Além do duelo desta quarta, os times se encontrarão novamente no dia 19 de outubro, no Maracanã, para a grande decisão do título.