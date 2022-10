João Mário, do Benfica, disputa bola no alto com Neymar - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 11/10/2022 21:46

O meia João Mário falou com bom humor sobre como é enfrentar Neymar. O português foi titular do Benfica no empate em 1 a 1 com o PSG no Parc de Princes, nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. Em entrevista à "TNT Sports", o jogador brincou ao dizer que o camisa 10 do Paris Saint-Germain é "chato para caramba dentro de campo", mas também o elogiou e destacou que é um prazer jogar contra ele.

"Ele joga muito, mas é chato para caramba dentro de campo (risos). Obviamente, ele é um dos melhores jogadores do mundo, muito talentoso, acho que ele tem essa necessidade de se picar (o que seria provocar, no português brasileiro) com os jogadores em campo. É perfeitamente normal. Acima de tudo, para nós, é um prazer jogar contra ele. Realmente, é alguém diferenciado e conseguimos ver nesses dois jogos", disse João Mário.



Dentro de campo, nesta terça-feira, o PSG abriu o placar com Mbappé, no primeiro tempo, mas o próprio João Mário deixou tudo igual no marcador, já na etapa complementar. Ambos os gols foram marcados de pênalti.

Com o resultado, o clube francês segue na liderança do Grupo H, com oito pontos conquistados. Os Encarnados vêm logo atrás, no segundo lugar, com a mesma pontuação.