Real Madrid e Shakhtar Donetsk empataram em 1 a 1FOTO: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Publicado 11/10/2022 18:43

Nesta terça-feira, Shakhtar Donetsk e Real Madrid empataram em 1 a 1 no Municipal Stadium of Legia Warszawa, na Polônia, pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. O time ucraniano saiu na frente com Zubkov, mas os Merengues arrancaram o empate já na reta final do segundo tempo com Rüdiger.

OS GOLS

O Shakhtar abriu o placar logo no primeiro minuto da etapa complementar. Mykhaylychenko apareceu pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave para Zubkov, que venceu a marcação de Mendy e cabeceou para botar os ucranianos em vantagem.

Já o empate aconteceu apenas aos 50 minutos. Após bola alçada na área por Kroos, Rüdiger apareceu para desviar de cabeça e deixar tudo igual no marcador. Vale destacar que, no lance, o jogador do Real se chocou com o goleiro do Shakhtar e precisou deixar o campo com o rosto sangrando.

AGENDA E SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança do grupo, com dez pontos conquistados. Já o Shakhtar Donetsk caiu para o terceiro lugar, com cinco pontos.

Pela competição continental, os espanhóis volta a campo no dia 25 (terça-feira) para enfrentar o RB Leipzig, às 16h, na Red Bull Arena Leipzig. O Shakhtar, por sua vez, tem compromisso no mesmo dia e horário, mas contra o Celtic no Celtic Park.