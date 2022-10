Sergio Ramos conversa com Mbappé após gol do PSG sobe o Benfica - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Sergio Ramos conversa com Mbappé após gol do PSG sobe o BenficaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 11/10/2022 19:24

O zagueiro Sergio Ramos não acredita que Mbappé deixará o Paris Saint-Germain. Após o empate em 1 a 1 com o Benfica no Parc de Princes, nesta terça-feira, ele concedeu entrevista ao "Canal+" e falou sobre o tema. Ramos afirmou que o atacante está "muito feliz todos os dias" e destacou que não acredita nos rumores.

"A única coisa que posso dizer é que sou muito amigo de Kylian (Mbappé). Ele está muito feliz todos os dias. Ele não saiu no ano passado, não acredito nos rumores e estamos focados no nosso trabalho. Não lemos jornais", disse Sergio Ramos.

ENTENDA O CASO

Nesta terça-feira, mais cedo, foi noticiado que Mbappé estaria se sentindo traído pelos dirigentes do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal espanhol "Marca", além de fontes da rádio francesa "RMC", várias promessas feitas ao jogador não teriam sido cumpridas.

Ele também estaria insatisfeito com o posicionamento dentro de campo, determinado pelo técnico Galtier. Com isso, o francês supostamente teria o desejo de deixar o clube antes mesmo do fim de seu contrato.

Posteriormente, o Conselheiro de Futebol do clube, Luís Campos, se pronunciou sobre o tema e negou a informação que foi noticiada pela imprensa europeia.

“Mbappé nunca me falou nada sobre isso (sair do clube). Eu nego essa informação. Mbappé nunca disse a mim ou a Nasser Al Khelaifi que quer deixar o Paris Saint-Germain em janeiro”, disse Luís Campos, ao Canal+.