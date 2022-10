Taça da CONMEBOL Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 11/10/2022 19:05

Depois de muitos pedidos e críticas, a Conmebol abraçou definitivamente o árbitro de vídeo. A partir de 2023, as competições da entidade irão utilizar o equipamento em todas as suas fases ao invés de somente a partir das oitavas de final. A informação é do "ge".

A decisão foi tomada pela entidade nesta terça-feira (11) em uma reunião realizada no Paraguai, que também contou com a presença de Gianni Infantino, presidente da FIFA. A reunião definiu a decisão após constatar que há condições para instalar os aparelhos do VAR em todos os estádios participantes da próxima edição.

O VAR começou a ser utilizado pela Conmebol no ano de 2018 durante a Copa Libertadores. Dois anos depois, a entidade começou a divulgar os áudios e vídeos dos diálogos entre os árbitros e membros da comissão de arbitragem da cabine do VAR para aumentar a transparência dos processos das arbitragens durante as partidas.

Durante a edição de 2022, o América-MG foi o primeiro clube brasileiro a fazer um pedido formal pela utilização do VAR em todas as fases das competições. Logo depois, o Atlético-MG também endossou a atitude do rival.