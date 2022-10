Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 12/10/2022 17:17

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assistirá ao jogo de ida da final da Copa do Brasil in loco, na tribuna de honra da Neo Química Arena, a convite do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A partida entre Corinthians e Flamengo, cabe destacar, acontece às 21h45 desta quarta-feira.

Além do mandatário da FIFA, outros quatro executivos da entidade que comanda o futebol no mundo estarão na cidade de São Paulo. São eles: Mattias Grafström, secretário-geral adjunto, Emílio Garcia, diretor jurídico e de compliance da FIFA, Gelson Fernandes, diretor das associações membros - África, e Federico Raviglione, chefe de gabinete da presidência.

"É uma alegria receber o Gianni Infantino e os integrantes da sua diretoria na final da nossa competição. O Presidente da FIFA é um parceiro nosso nas inúmeras mudanças que estamos promovendo no futebol brasileiro, e poderá presenciar a força da Copa Interbras do Brasil, a competição mais democrática do país", disse Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da CBF.



Vale lembrar que, em setembro, Gianni Infantino assistiu à vitória da Seleção Brasileira sobre da Tunísia por 5 a 1, em Paris, ao lado do presidente da CBF. No dia seguinte, os dois se encontraram no escritório da FIFA na capital francesa.



Na oportunidade, como revelou a CBF, Ednaldo Rodrigues discutiu "uma série de projetos de cooperação com a entidade e obteve o apoio para o desenvolvimento do futebol de base feminino e masculino, além da realização da Copa dos Povos Indígenas da Amazônia, entre outras demandas". O racismo no esporte também foi um dos temas daquela reunião.