Paulo Sousa pode substituir Massimiliano Allegri na Juvetus - LEONARDO SGUACABIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Paulo Sousa pode substituir Massimiliano Allegri na JuvetusLEONARDO SGUACABIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/10/2022 16:00

Com a Juventus em crise após ter perdido para o Maccabi Haifa, por 2 a 0, na última terça-feira, o técnico Massimiliano Allegri não está seguro no cargo no longo prazo. O "La Gazzetta dello Sport" cogita o nome de Paulo Sousa para comandar a Velha Senhora, além de Antonio Conte e Mauricio Pochettino.

O português está sem clube desde que deixou o Flamengo, em junho. No entanto, o treinador possui uma história com a Juventus, uma vez que defendeu a equipe bianconeri como jogador entre 1994 e 1996, tendo conquistado quatro títulos com os italianos.

Assim como Paulo Sousa, Mauricio Pochettino também está sem clube após sair do Paris Saint-Germain ao fim da temporada. Já Antonio Conte tem contrato com o Tottenham, mas deixou saudades após ter vencido cinco títulos como técnico da Juventus.

Apesar da crise no Campeonato Italiano e na Champions League, Andrea Agnelli, presidente da Velha Senhora, garantiu a continuidade de Massimiliano Allegri no cargo. Resta saber se a promessa será cumprida em caso de uma eliminação precoce na Liga dos Campeões.