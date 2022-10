Barcelona e Inter de Milão empataram em 3 a 3 no Camp Nou - Foto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 12/10/2022 18:59

Nesta quarta-feira, Barcelona e Inter de Milão protagonizaram um dos melhores jogos da Liga dos Campeões 2022/23. Com emoção até os minutos finais, as duas equipes empataram em 3 a 3 no Camp Nou, pela quarta rodada do Grupo C da competição.

O Barça saiu na frente com Dembelé, já aos 40 minutos do primeiro tempo. A Inter, por sua vez, não se intimidou, foi para a cima do adversário e conseguiu a virada com Barella e Lautaro Martínez, na metade da etapa complementar.

Com o resultado, o time catão estava sendo eliminado da Liga dos Campeões precocemente e dentro de casa. Apesar do cenário de negativo, o Barcelona conseguiu o empate com Lewandowski, já aos 37 minutos.

Os catalães, então, aproveitaram o bom momento e foram para a cima dos Italianos em busca da vitória. No entanto, quem marcou foi a Inter. Aos 43, o goleiro Onana armou contra-ataque e acionou Lautaro Martínez pelo lado direito. Com a zaga do Barça aberta, o argentino acionou Gosens, que bateu firme para vencer o goleiro Ter Stegen.

O gol foi um banho de água fria, mas o Barcelona não se rendeu. Após cruzamento na área aos 47 minutos, Lewandowski subiu mais alto do que todos e cabeceou para dar números finais ao jogo.

SITUAÇÃO DO GRUPO

O empate evitou a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, mas a situação ainda é delicada. Já classificado para as oitavas de final, o Bayern de Munique lidera o Grupo C, com 12 pontos. A Inter aparece em segundo, com sete. O Barcelona ocupa o terceiro lugar, com quatro. Por fim, o Viktoria Plzen ainda não pontuou e está na lanterna.

A Inter de Milão volta a campo no dia 26, às 13h45, para enfrentar o Viktoria Plzen. Já o Barcelona recebe o Bayern de Munique no mesmo dia, mas às 16h.



*Ambos horários de Brasília.