Torcedora mostrou os seios em partida do Campeonato Mexicano - Foto: Reprodução/Twitter

Torcedora mostrou os seios em partida do Campeonato MexicanoFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 16/10/2022 10:21

O Tigres venceu o Pachuca na última quinta-feira por 1 a 0, no Campeonato Mexicano. No entanto, outra cena chamou atenção nas arquibancadas. Ao comemorar o gol da equipe da casa, uma torcedora levantou a camisa e mostrou os seios.

Após o gol, a mulher mostrou os seios e outros torcedores que estavam por perto posaram ao lado dela para aparecer em fotos e vídeos. Outras pessoas ao redor ficaram surpresas com a atitude da mulher.

A equipe da casa venceu os adversários com pênalti convertido por Gignac, já aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo foi o primeiro das quartas de final do torneio. Neste domingo, os times se enfrentam novamente.