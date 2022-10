Vinicius Junior se destacou em clássico - AFP

Publicado 16/10/2022 16:55

Rio - O atacante Vinicius Junior não marcou na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 3 a 1 neste domingo, porém, o brasileiro recebeu muitos elogios do jornal espanhol "Marca". A publicação afirmou que o brasileiro foi "imparável" no clássico realizado no Santiago Bernabeu.

"Ele dinamitou o Clássico com sua velocidade e transbordamento. Dupla participação nos gols. Jogada tradicional da casa para desequilibrar o jogo. Imparável desde o início, deixando para trás toda a defesa do Barça. Ter Stegen foi melhor no um contra um, mas Benzema converteu o rebote em gol. Também protagonista na jogada do segundo gol. No segundo tempo, com o jogo do jeito que ele gosta, ele não estava nada bem em sentenciá-lo", disse o jornal espanhol.

Vinicius Junior teve participação decisiva no gol primeiro gol do Real Madrid feito por Benzema. Ele finalizou e no rebote o francês apareceu para conferir. Outro brasileiro, o atacante Rodrygo entrou no fim da partida e fez o terceiro gol dos merengues.