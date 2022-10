Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 20/10/2022 14:43

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é um multicampeão na Europa. O italiano, que já fez história pelo clube espanhol e também pelo Milan, abordou o momento da seleção brasileira. Além de elogiar a qualidade dos jogadores canarinhos, o técnico ainda abriu as portas para Tite no Velho Continente.

"Tite é um treinador com quem tenho uma relação muito boa. Tem muita experiência, muito conhecimento de futebol. O Brasil na Copa do Mundo, como sempre, é favorito. Creio que Tite pode treinar em qualquer lugar do mundo", disse em entrevista à ESPN.

Tite já afirmou que irá deixar a seleção brasileira, independente do resultado da Copa do Mundo do Catar. O técnico já revelou que tem desejo de trabalhar em clubes europeus, após encerrar o seu ciclo no Mundial de 2022.