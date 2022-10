Bernardinho - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 20/10/2022 14:30

Rio - Com o fim da temporada de torneios entre seleções, os principais clubes do vôlei brasileiro iniciam a disputa de mais uma edição da Superliga, maior competição da modalidade no país. Doze equipes masculinas e outras doze femininas estarão em ação nesta temporada, que tem como principal novidade no regulamento a final dos torneios sendo disputadas em partida única. A competição será transmitida pela Globo e pelo sportv.

Nesta sexta-feira, o atual campeão Cruzeiro vai encarar o recém-promovido Rede Cuca, na versão masculina. O evento conta com a transmissão do sportv2. O torneio feminino começa na próxima sexta-feira, dia 28.

Flamengo e Osasco se enfrentam no Ginásio do Tijuca, na capital carioca, às 21 horas. Na última edição da competição, as duas equipes estiveram frente a frente na fase de quartas de final, com o rubro-negro carioca levando a melhor em uma série eletrizante e vencida por 2 a 1.