Germán Cano, do Fluminense, e Giuliano, do Corinthians, empataram na artilharia da Copa do Brasil com cinco gols - Marcelo Gonçalves/Fluminense e Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Germán Cano, do Fluminense, e Giuliano, do Corinthians, empataram na artilharia da Copa do Brasil com cinco golsMarcelo Gonçalves/Fluminense e Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 20/10/2022 13:45

A Copa do Brasil de 2022 terminou com a artilharia empatada. Na decisão, o meia Giuliano, do Corinthians, marcou o gol de empate contra o Flamengo e que também lhe rendeu a artilharia da competição, empatado com Germán Cano, do Fluminense, com cinco.

Eliminado na semifinal, Cano era ameaçado por Giuliano, com quatro, além de Yuri Alberto e Arrascaeta, com três gols cada. O argentino liderava a artilharia até os minutos finais da decisão, quando Giuliano empatou a partida e levou a disputa pelo título para os pênaltis.

Além de artilheiro da Copa do Brasil, Cano é o maior goleador do futebol brasileiro na temporada com 36 gols e também do Brasileirão com 18. Já Giuliano, apesar do gol na final contra o Flamengo, tem sido reserva do Corinthians na temporada.

Fluminense e Corinthians estão empatados com 54 pontos no Brasileirão e disputam uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Ambos terão clássicos neste fim de semana. O Timão encara o Santos, sábado (22), às 19h, na Vila Belmiro. Já o Flu recebe o Botafogo, domingo (23), às 16h, no Maracanã.