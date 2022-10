UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 20/10/2022 14:24

Rio - O brasileiro Charles do Bronx completou 33 anos na última segunda-feira, mas pode ter mais motivos para comemorar. Neste sábado, dia 22, o lutador sobe no octógono em busca do título da divisão dos leves, perdido em maio deste ano, por não ter batido o peso em sua segunda defesa de cinturão. Invicto há 11 lutas e maior finalizador da história da organização, com 16 no total, Charles encara o russo Islam Makhachev, quarto do ranking da categoria, na luta principal do UFC 280. O evento, que marca o retorno do UFC a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, conta ainda com a participação de mais três brasileiros e transmissão do Combate, a partir das 10h30.



Na co-luta principal do evento, outra disputa de cinturão. O jamaicano Aljamain Sterling faz a sua primeira defesa de cinturão contra o americano TJ Dillashaw, ex-campeão da categoria peso-galo e, atualmente, em segundo do ranking. Os três brasileiros estarão em ação no card preliminar. Revelado pelo programa ‘Contender Series’, o maranhense Caio Borralho, faz a sua terceira luta no UFC contra o uzbeque Makhmud Muradov. Já o paulista Lucas Almeida tem pela frente o russo Zubaira Tukhugov, desde 2014 no UFC; e pela divisão dos galos, a capixaba Karol Rosa mede forças com a sueca Lina Lansberg.



Spider tem novo desafio no Boxe

Anderson Silva vai encarar o youtuber americano Jake Paul em uma luta de boxe, com transmissão do Combate. Os dois estarão frente a frente no próximo dia 29, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. Desde a aposentadoria, há dois anos, o brasileiro Anderson Silva, ex-campeão dos médios do UFC e uma das lendas do MMA, tem participado de lutas de boxe. Venceu o ex-campeão mundial dos pesos-médios pelo Conselho Mundial de Boxe, Julio César Chávez Jr., e nocauteou Tito Ortiz, ex-lutador do UFC.

Já o ex-ator da Disney Jake Paul, vem agitando o mundo da nobre arte, ao desafiar lutadores profissionais e ex-campeões para combates envolvendo grandes cifras. E até agora o resultado tem sido proveitoso, já que ele segue invicto após cinco lutas, sendo quatro delas vencidas por nocaute.