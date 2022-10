Neto - Reprodução/Band

Publicado 20/10/2022 14:15

Rio - O vice-campeonato do Corinthians na Copa do Brasil não deixou Neto com poucas palavras nesta quinta-feira. O apresentador da Band elogiou a atuação do clube paulista na final contra o Flamengo e atribuiu a derrota a um suposto erro de arbitragem no jogo de ida da decisão em São Paulo.

"O Corinthians só não ganhou o título porque foi roubado, de novo. Por que o que o Corinthians fez nesse segundo jogo, mostrou o que é ser Corinthians. E o que é ser Corinthians? É não viver de títulos, apesar de ser bicampeão mundial, o Corinthians vive do Corinthians."", afirmou o ídolo do Timão.

Em São Paulo, os corintianos reclamaram de um suposto pênalti ignorado pela arbitragem após toque de mão de Léo Pereira. Neto ainda provocou os torcedores do Flamengo e abordou a postura dos rubro-negros no Maracanã.

"O que o Corinthians fez ontem no Maracanã calou a boca de todo mundo que estava lá no estádio, e parabéns a todos os jogadores. Os flamenguistas batendo palma parecendo que estavam matando mosquito, e estavam se cagando de perder pro Corinthians", finalizou.