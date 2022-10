Lewandowski e Ansu Fati marcaram na vitória do Barcelona contra o Villarreal - Sara Gordon/FC Barcelona

Publicado 20/10/2022 19:28

A estrela de Lewandowski brilhou novamente. O atacante polonês brilhou na vitória do Barcelona, que se recuperou do momento ruim ao vencer o Villarreal por 3 a 0 no Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira (20).

Depois do empate traumático de 3 a 3 com a Inter de Milão na Champions League e a derrota para o arquirrival Real Madrid por 3 a 1, o Barcelona precisava dar uma resposta imediata para afastar a crise. A resposta veio através de uma boa atuação comandada pelo artilheiro polonês, mas com créditos para o treinador Xavi, que fez boas mudanças na equipe principal que surtiram efeito.

O Barcelona precisou de cerca de 30 minutos para abrir o local pela primeira vez. Enfrentando um forte sistema defensivo comandado pelo treinador Unai Emery. Jordi Alba cruzou da esquerda e encontrou Lewandowski, que driblou dois jogadores e abriu o placar.

Dois minutos depois, o camisa 9 recebeu na entrada da área e bateu no canto esquerdo de Rulli, que não chegou na bola. Com os dois gols marcados, Lewandowski se isolou na artilharia do Campeonato Espanhol, chegando a 11 gols em 10 jogos.

O terceiro também veio após mais dois minutos: Ferrán Torres cruza pelo lado direito e Ansu Fati quase perdeu um gol incrível, mas contou com a sorte da bola rebater na trave e precisou apenas encostar na bola em cima da linha para a rede.

Com o resultado, o Barcelona chegou 25 pontos e se manteve a três pontos do líder Real Madrid. Enquanto isso, o Villarreal permanece com 15 pontos, na nona colocação do Campeonato Espanhol.